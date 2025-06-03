Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Zeytinoğlu, “Enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,53 olurken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak hesaplandı. ÜFE ise, yıllık bazda yüzde 23,13 artarken; aylık bazda yüzde 2,48 olarak açıklandı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında ise aylık değişim; ara mallarında yüzde 1,92 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,38 artış olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisi önümüzdeki süreçte, Merkez Bankası’nın faiz indirimine yönelik beklentileri de artırdı. Bunun da yüksek kredi maliyetlerimize ve buna bağlı olarak yatırım ortamımıza olumlu yansımasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.