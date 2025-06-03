Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-Defter uygulamasına dahil olanlar için oluşturma, imzalama ve yükleme sürelerini uzattı. 10 Haziran ve 16 Haziran son tarihleri sırasıyla 16 ve 23’e kaydırıldı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olanlara yönelik önemli bir düzenleme yaptı.

GİB yayımladığı sirkülerde, e-Defterlerin oluşturulma, imzalama ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenme sürelerinin uzatıldığı duyuruldu.

Buna göre 10 Haziran 2025 sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterler ile ilgili yükleme işlemleri, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar tamamlanabilecek.

16 Haziran 2025 (14 Haziran’ın resmi tatil olması nedeniyle) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterler ve berat dosyalarının yüklenme süresi ise 23 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar imzalı sirkülerde, kararın mükelleflerden gelen talepler doğrultusunda alındığının altı çizilerek, uzatma, işletmelerin e-Defter süreçlerini daha rahat yönetebilmesi için önemli bir kolaylık sağlanacağı kaydedildi.