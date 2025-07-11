Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) arasında imzalanan ek finansman ve 5. tadil anlaşmaları, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla onaylandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) arasında 18 Aralık 2024’te imzalanan “Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II Projesi”ne ilişkin “Ek Finansman Anlaşması” ve “5. Tadil Anlaşması”, Cumhurbaşkanı kararıyla onaylandı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, projenin devamlılığı ve finansal destek kapsamını güçlendirmeyi hedeflendi.

Proje, özellikle geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin ve tüm çocukların eğitim hakkına erişimini artırmak için eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçladı.

Daha önce 220 okul inşasını kapsayan proje, ek finansmanla daha fazla eğitim tesisi ve öğrenci kapasitesi oluşturmayı planlarken, Milli Eğitim Bakanlığı, bu anlaşmalarla eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve kentsel alanlarda eğitim altyapısını geliştirmeyi sürdürüyor.

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