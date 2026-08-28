Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçireceğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan bir veliye, talep etmesi durumunda toplam 3 saati aşmayacak şekilde idari izin verilebilecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında, çocuğun ilk yuvasının aile, eğitim hayatındaki ilk büyük durağının ise okul olduğu vurgulanarak, ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımının eğitimde kaliteyi artıracağı ifade edildi.

Bakanlığın duyurusuna göre, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin velileri, 7-11 Eylül 2026 tarihlerindeki uyum haftası etkinliklerine katılmaları halinde kamu kurumlarında çalışan bir veliye, talep etmesi durumunda toplam 3 saati aşmayacak şekilde idari izin verilebilecek. Bu iznin, öğrencinin kayıtlı olduğu okulun ders saatlerine uygun biçimde ve kurum yöneticilerince gerekli tedbirler alınarak kullandırılacağı bildirildi.

AİLE-OKUL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bakanlık, uygulamanın çocukların eğitim hayatına güven içinde ve mutlu bir başlangıç yapmasını amaçladığını belirtti. Açıklamada, okul-aile paydaşlığının güçlendirilmesinin hem öğrencilerin uyum sürecine hem de eğitimde kaliteye katkı sağlayacağı ifade edildi.

ÖZEL SEKTÖRE DE ÇAĞRI

MEB, özel sektördeki işverenlere de çağrıda bulunarak, çalışan velilere aynı hassasiyetin gösterilmesini ve uyum haftasına katılım için kolaylık sağlanmasını istedi.

Açıklamada, bu düzenlemeyle çocukların 'ilk yuva' olan aileden 'ikinci yuva' olan okula geçişinin daha sağlıklı ve güvenli şekilde desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.