KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yaz 11 binin üzerinde öğrenciyi spor okullarında ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kurslara katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 ilçede öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen “Yaz Spor Okulları”nda heyecan başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez dışındaki 28 ilçede çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onları sporla, sanatla ve eğitimle buluşturmak en önemli önceliklerimiz arasında. Bu manada Bilgehanlerimiz, Lise Medeniyet Akademilerimiz ve Genç KOMEK’lerimiz gibi Yaz Spor Okullarımız da evlatlarımızın yaz tatilini verimli geçirmesi için çok önemli bir misyonu icra ediyor. Bu yaz, merkez dışındaki 28 ilçemizde 11 binin üzerinde öğrencimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evlatlarımızın hayatına dokunmak, iyi ve sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlamak bizim için en büyük mutluluk. Bu vesileyle Yaz Spor Okulu’na katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Destek veren kurumlara ve velilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER SPORLA MUTLU

Yaz tatilini sporla geçirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler de uygulamadan çok memnun olduklarını ve çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek kendilerine sunulan imkanlar için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle, “Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganıyla gerçekleştirilen Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Yaz Spor Okulları’na 28 ilçede 11 bin 38 öğrenci kayıt yaptırdı. Proje kapsamında 6-16 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 56 spor tesisinde ücretsiz olarak alanında uzman 125 antrenör ile tatili dolu dolu geçirecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda; atletizm, basketbol, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, tekvando, voleybol, yüzme ve jimnastik başta olmak üzere toplam 24 branşta hizmet veriliyor.