Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılan bir araştırma, velilerin okul alışverişine bu yıl daha planlı ve bütçe odaklı yaklaştığını ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Okul çağında çocuğu olan 500'den fazla ebeveynle gerçekleştirdiği n11'in araştırmasına göre, aileler artan maliyetler karşısında alışverişe çıkmadan önce mutlaka ihtiyaç listesi hazırlıyor ve bütçelerini önceden belirliyor.

VELİLERİN ÇOĞU 5 BİN LİRANIN ÜZERİNDE BÜTÇE AYIRIYOR

Araştırmada, katılımcıların yüzde 78'i okula dönüş alışverişi için 5 bin TL ve üzeri, yüzde 45'i ise 10 bin TL'nin üzerinde bütçe ayırdığını belirtti.

İstatistiki verilere göre okul alışverişinde 'planlı dönem'in öne çıktığını gösterirken, velilerin yüzde 89'unun alışveriş öncesi ihtiyaç listesi hazırladığı görüldü.

KARARDA FİYAT KADAR KALİTE VE MARKA GÜVENİ DE ETKİLİ

Satın alma kararlarında fiyat yüzde 82 ile ilk sırada yer aldı. Ancak araştırmada marka güveni ve ürün kalitesi de yüzde 66 ile fiyatı yakından takip eden belirleyici unsurlar arasında oldu. Velilerin yüzde 61'i, öğrencilerin ise yüzde 55'i satın alma kararlarını ortak şekilde veriyor.

EN ÇOK KIRTASİYE, AYAKKABI VE DERS KİTABI ALINIYOR

Araştırmaya göre ailelerin okul alışverişindeki öncelikli ürünleri arasında kalem, silgi, defter ve okul çantası gibi kırtasiye ürünleri yer aldı. Bunları suluk ve mataralar, ayakkabılar, yardımcı ders kitapları ve okul kıyafetleri izledi.

Veliler, alışveriş öncesinde en çok e-ticaret platformlarına ve fiyat karşılaştırma sitelerine başvuruyor. Ürün yorumları, kampanyalar ve taksit imkanları satın alma kararını etkileyen önemli faktörler arasında bulunuyor.

Araştırmada ayrıca Faber-Castell, Adel, Adidas, Nike ve LC Waikiki gibi markalar öne çıkarken, indirimler ve okul paketleri de alışverişi tetikleyen unsurlar olarak dikkat çekti.