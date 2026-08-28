Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği Genç Düşünürler Bilim Atölyesi'nde öğrenciler, Bilim Çocuk dergisindeki etkinlikleri uygulayarak hem öğrendi hem de eğlenceli vakit geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyede çocuklar, bilimsel içerikleri oyun, sanat ve teknolojiyle buluşturdu.

Bilim Çocuk dergisini inceleyen öğrenciler, dergiden çıkan etkinlikleri yaparak mantar maketi hazırladı. Çocuklar öğrendikleri bilgileri uygulamalı çalışmalarla pekiştirdi.

Programın sonunda Sakarya Üniversitesi Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Topluluğu öğrencileri robot araç gösterisi gerçekleştirdi. Çocuklar gösteriyi ilgiyle takip ederek teknolojiyle yakından tanıştı.