İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yapılan toplantıda, okul güvenliğini artırmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli yeni adımlar kararlaştırıldı.

ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından, güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı toplantıda; valiler, emniyet ve jandarma yetkilileri ile il millî eğitim müdürleri yer aldı.

Toplantıda saldırıların oluş şekli, müdahale süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon detaylı şekilde ele alınırken; okulların giriş-çıkış güvenliği, çevre denetimleri, kamera sistemleri, servis güzergâhları ve ziyaretçi uygulamaları yeniden gözden geçirildi.

Ayrıca yalnızca fiziki güvenlik değil; çocukları şiddete yönlendiren unsurlar da gündeme alınırken özellikle sosyal medya, dijital içerikler, sanal zorbalık ve şiddeti özendiren popüler kültür unsurlarının etkileri çok boyutlu olarak değerlendirildi.

KRİZ ANI MÜDAHALE KAPASİTESİ GELİŞTİRİLECEK

Toplantıda, okul yönetimleri, aileler ve güvenlik birimleri arasında erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Ruhsatsız silahlara erişimin engellenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması ve kriz anı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi de alınan kararlar arasında yer aldı.

İLLER BAZINDA RİSK ANALİZLERİ GÜNCELLENECEK

Yetkililer, tüm bu başlıkları kapsayan çok katmanlı bir eylem planının hazırlanacağını, iller bazında risk analizlerinin güncelleneceğini ve kurumlar arası veri paylaşımının güçlendirileceğini bildirdi.

Öte yandan bakanlıkların ortak açıklamasında ayrıca, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bazı asılsız iddiaların yalanlandığı hatırlatılarak, kamuoyunun yalnızca resmî ve teyitli bilgilere itibar etmesi istendi. Yetkililer, çocukların güvenliğinin devletin en temel önceliği olduğunu vurgulayarak, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer hadiselerin önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.