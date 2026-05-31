Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde deniz ekosisteminin korunacağını, kontrolsüz demirlemenin önleneceğini ve deniz turizminin daha sürdürülebilir hale geleceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA)= - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda denizlerin korunmasına yönelik hayata geçirilen Mapa Şamandıra Sistemi'nin sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

'Mavi mirasımızı koruyoruz' mesajını paylaşan Bakan Kurum, sistem sayesinde deniz ekosisteminin önemli unsurları arasında yer alan deniz çayırlarının korunacağını belirtti. Kontrolsüz demirleme kaynaklı çevresel tahribatın önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade eden Kurum, bu sayede kıyı ve koylardaki doğal yaşamın daha etkin şekilde korunacağını vurguladı.

Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde;



???? Deniz çayırları korunacak,



⚓️ Kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek,



⛴️ Deniz trafiği düzene girecek,



???? Deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek,



— Murat KURUM (@murat_kurum) May 31, 2026

Bakan Kurum, Mapa Şamandıra Sistemi ile deniz trafiğinin daha düzenli hale geleceğini, deniz turizminin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gelişeceğini ve koyların hem deniz canlıları hem de vatandaşlar açısından daha adil ve dengeli kullanılabileceğini kaydetti.

Uygulamanın, denizlerde çevresel korumayı güçlendirirken doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlaması hedefleniyor.