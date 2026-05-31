Jandarma Genel Komutanlığı, bayram dönüş yolculukları nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla otoyollarda ve ana güzergâhlarda denetimlerin aralıksız sürdüğünü duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, bayram dönüş trafiğinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için ekiplerin görev başında olduğunu açıkladı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, otoyollar ve sorumluluk bölgelerindeki güzergâhlarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve kontrollerin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Otoyol Jandarması, Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri ekiplerinin vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapabilmesi için sahada aktif olarak görev yaptığı ifade edildi.

Jandarma ekiplerinin hız kontrolü, emniyet kemeri kullanımı, sürücülerin dikkat ve dinlenme durumları başta olmak üzere trafik kurallarına yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtilirken, sürücülere de trafik kurallarına uymaları ve dikkatli seyahat etmeleri çağrısında bulunuldu. Komutanlık, bayram dönüş yolculuklarının güvenli şekilde tamamlanabilmesi için denetim ve kontrollerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.