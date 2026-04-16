Bursa Tabip Odası'nda seçim sonrası göreve başlayan Ferda Firdin başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısında görev dağılımını yaparken, önceki dönem yöneticilerine de teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 657 üyenin oy kullandığı Bursa Tabip Odası genel kurulunda, Çağdaş Hekimler Grubu'nun adayı Ferda Firdin 630 oy alarak başkanlığa seçilmişti. Mazbatasını alan yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını belirledi.

Toplantı öncesinde düzenlenen törende ise önceki dönem yöneticilerine ve komisyon üyelerine katkılarından dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi. Yeni başkan Ferda Firdin, önceki dönem başkanı Kadir Binbaş başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ayrıca farklı komisyonlarda görev alan isimlere de emekleri dolayısıyla plaket takdim edildi.

Gerçekleştirilen ilk toplantının ardından Ferda Firdin başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yapılan görev dağılımında; Deniz Alpan Genel Sekreter, Serdar Sarıtaş Sayman, Özlem Sezen Veznedar olurken, Kenan Ergus, Ufuk Aydın ve Bülent Aslanhan üye olarka kldı.

Başkan Firdin, yeni yönetimin, önümüzdeki dönemde hekimlerin haklarını savunmaya ve sağlık alanındaki çalışmalarını sürdürmeye odaklanacağı duyurdu.