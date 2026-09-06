Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başladı.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ile 81 ilde toplam 145 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylara 120 soru yöneltilirken, sınav için 130 dakika süre verildi.

Sınavın saat 12.25'te sona ereceği, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre tanınacağı bildirildi.

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 12-13 EYLÜL'DE

KPSS Lisans sürecinin bir sonraki aşaması olan Alan Bilgisi Sınavları, 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak.

12 Eylül Cumartesi saat 10.15'te başlayacak ilk oturumda; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanları yer alacak. Aynı gün 14.45'te yapılacak ikinci oturumda ise Hukuk, İktisat ve Maliye testleri uygulanacak.

13 Eylül Pazar saat 10.15'te başlayacak üçüncü oturumda da İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında sınav yapılacak.

SONUÇLAR 7 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Öte yandan ÖSYM, KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de ilan edileceğini duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından iki yıl boyunca geçerli olacağı belirtildi.

Ayrıca KPSS Ön Lisans'ın 4 Ekim'de, KPSS Ortaöğretim'in 25 Ekim'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ise 1 Kasım'da yapılacağı kaydedildi.