İBB Çocuk Hakları Birimi, 2020'den bu yana çocukların haklarını korumak ve riskleri erken tespit etmek amacıyla çalışıyor. Bugüne kadar 75 bin 500 destek hizmeti sunan birim; psikososyal destek, terapi ve danışmanlık hizmetleri sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında faaliyete geçen Çocuk Hakları Birimi, çocukların ruhsal, fiziksel ve sosyal iyilik hallerini bütüncül bir yaklaşımla güçlendiriyor. Birimin uzmanlık ve müdahale alanları, çocukların gelişim evrelerinde karşılaştığı tüm risk unsurlarını kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede ele alınıyor.

Bu kapsamda; çocuk ihmal ve istismarı, ebeveyn ve bakım verenlere yönelik psikososyal eğitimler, zorla evlendirilen çocuklar, çocuk işçiliği, çocukların gelişimsel ve eğitsel değerlendirilmesi, akran zorbalığı, suça sürüklenen çocuklar, özel gereksinimli çocuklar kapsamında ihmal ve istismar, aile içi iletişim ve madde bağımlılığı, çocukların psikolojik açıdan değerlendirilmesi ve uygun psikoterapi süreçleri, birimin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ÇOK YÖNLÜ HİZMET MODELLERİ

Çocuk Hakları Birimi'nde her çocuğun bireysel gereksinimleri, ailevi ve çevresel koşulları bütüncül bir şekilde değerlendirilerek kişiye özel hizmet planlamaları yapılıyor. Sunulan destekler arasında oyun terapisi, çocuk ve ergen psikoterapisi, yetişkin psikoterapisi, aile danışmanlığı ve aile terapisinin yanı sıra psikolojik, sosyal, hukuksal ve gelişimsel danışmanlık hizmetleri yer alıyor.

KAMU KURUMLARI ARASI İŞ BİRLİĞİ

Çocuklar ve bakım verenler için düzenlenen eğitim ve seminerlerin ötesinde; İBB birimleri, kolluk kuvvetleri, sağlık kuruluşları, adli destek hizmetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulan güçlü koordinasyon ağı sayesinde vakalar zaman kaybetmeksizin ilgili mekanizmalara yönlendiriliyor.

ÇOCUK HAKLARI BİRİMİ'NE BAŞVURU DETAYLARI

Çocuk Hakları Birimi'nin sunduğu koruyucu, önleyici ve uzmanlaşmış destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen tüm çocuklar, ebeveynler ve bakım verenler, İstanbul'un farklı noktalarında faaliyet gösteren İBB Çocuk Hakları Birimi merkez ve ofislerine başvuruda bulunabiliyor.