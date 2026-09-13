Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde lisans adaylarına yönelik düzenlediği ve yoğun katılım gören KPSS Genel Tekrar Programı, bu kez ortaöğretim ve önlisans adayları için gerçekleştirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin KPSS'ye hazırlanan adaylara yönelik düzenlediği Genel Tekrar Programı, lisans adaylarının ardından bu kez ortaöğretim ve önlisans adaylarıyla buluşacak. 19-28 Eylül tarihleri arasında AKM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek program, sınav öncesinde adaylara kapsamlı bir tekrar imkânı sunacak.

Geçtiğimiz günlerde lisans adayları için düzenlenen KPSS Genel Tekrar Programı, adaylardan yoğun ilgi gördü. Lisans adaylarının ardından aynı destek şimdi ortaöğretim ve önlisans adayları için verilecek. 19 Eylül'de başlayacak program kapsamında adaylar, sınavda karşılaşacakları temel derslerde uzman eğitmenlerle kapsamlı tekrar yapacak.

6 FARKLI DERSTE KAPSAMLI TEKRAR

Programın ilk gününde Türkçe dersi Ahmet Ayaz'ın anlatımıyla gerçekleştirilecek. 20 Eylül'de Coğrafya dersi Murat Ersoy, 24 Eylül'de Osmanlı Tarihi dersi Serdar Tanattı, 26 Eylül'de Matematik dersi Özkan Gökçe, 27 Eylül'de İnkılap Tarihi dersi Aydın Temiz ve 28 Eylül'de Vatandaşlık Bilgisi dersi İbrahim Öz tarafından işlenecek. AKM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek dersler 10.30 ve 18.30 saatlerinde düzenlenecek. Programa katılmak isteyen adaylar, 15-19 Eylül tarihleri arasında sakarya.bel.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.