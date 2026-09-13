Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerin Erzurum ayağında çocuklar, sürdürülebilir üretimden dijital israfa kadar birçok konuda uygulamalı eğitim aldı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, COP31 hazırlıkları kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık etkinliklerinin Erzurum ayağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Programda çocukların; iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim, doğal kaynakların verimli kullanılması ve dijital israf konularında bilinçlendirilmesi amaçlandı. Etkinliklere katılan çocuklar, sürece aktif olarak dahil edildi.

'İklim değişikliği çocukların geleceğini de ilgilendiriyor'

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, iklim değişikliğinin yalnızca bugünü değil, çocukların geleceğini de doğrudan etkileyen küresel bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Aykut, çocukların çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyan ve sürdürülebilir yaşam bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirterek, bu tür etkinliklerle çocukların yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerinin hedeflendiğini söyledi.

SERALARDA ÜRETİM SÜRECİNİ YERİNDE GÖRDÜLER

Program kapsamında çocuklar, Aziziye Belediyesi Termal Destekli Domates Seralarını ziyaret etti. Burada domates üretiminin farklı aşamalarını yerinde gören çocuklara, yerel üretim, doğal kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Termal kaynaklardan yararlanılan seralardaki üretim yöntemlerini inceleyen çocuklar, üretimin emek ve doğal kaynaklarla ilişkisini uygulamalı olarak deneyimledi.

Seradaki incelemelerin ardından çocuklar Ilıca Pazarı'na geçerek ürünlerin vatandaşlarla buluşturulması ve satış sürecine katıldı. Böylece üretimden pazarlamaya uzanan süreci deneyimleyen çocukların, yerel üretim, bilinçli tüketim ve israfın önlenmesi konularında farkındalık kazanması amaçlandı. Etkinliğe katılan çocuklar da iklim değişikliğiyle mücadelede herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, doğanın korunması, su ve enerjinin tasarruflu kullanılması ve çevrenin temiz tutulmasının önemine dikkat çekti.

ÇEŞİTLİ FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Programda ayrıca 'Dijital Ayak İzi ve Dijital İsraf', 'Ekran Süresi Mini Anketi', 'İklim Ağacı', 'İklim ve Çocuk Hakları Mesajı Sandığı', sokak röportajları ve tohum topu dağıtımı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla, çocukların iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerine aktif katılımının güçlendirilmesi, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.