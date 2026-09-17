Düzce Merkez Camisi avlusundaki kapasite aşımı ve kaldırıma park eden araçlar, hem cemaatin hem de yayaların tepkisini çekiyor. Yaya geçişlerini zorlaştıran araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de kent merkezindeki Merkez Camisi'nin avlusunda her gün yaşanan araç yoğunluğu, cami cemaati ve yolu kullanan vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Cami avlusunda, tabelada 3 araçlık park alanı belirtilmesine rağmen çok sayıda aracın park edildiği, bazı araçların ise kaldırıma çekildiği görüldü.

Yayalar, araçlar nedeniyle geçecek yer bulmakta zorlandıklarını belirterek yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.