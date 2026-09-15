​Aksa Kadınları Derneği Mardin Temsilciliği, 15 Temmuz Parkı'nda bulunan Kudüs Evi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla Gazze'de yaşanan eğitim yıkımına ve Filistinli çocukların direnişine dikkat çekti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

​Aksa Kadınları Derneği Mardin Temsilcisi Züleyha Öncel, Mardin'deki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, açıklama metni Aksa Kadınları Derneği Mardin Gönüllüsü Dilber Reyyan Güneş tarafından okundu.

​'Sadece Okul Binaları Değil, Bir Neslin Hafızası Hedef Alınıyor'

​Açıklamada, Gazze'de yaşananların yalnızca bir savaş yıkımı olmadığı, aynı zamanda bir neslin geleceğine ve kimliğine yönelik ağır bir saldırı olduğu vurgulandı. Uluslararası verilere dikkat çekilerek şu rakamlar paylaşıldı: ​18 bin 639'dan fazla öğrenci ve 792 eğitim personeli hayatını kaybetti. ​28 binden fazla öğrenci ve 3 bin 251 öğretmen yaralandı. ​400'den fazla okul bina hasarı aldı; 637 binden fazla çocuk düzenli eğitime erişemiyor.

​Tüm bu imkânsızlıklara rağmen çocukların çadırlarda, enkaz aralarında ve bombaların gölgesinde ders çalışmaya ve Kur'an ezberlemeye devam ettiği belirtilerek, 'Bir okul yıkılabilir fakat öğrenme arzusu; bir sınıf yok edilebilir fakat bir neslin iradesi yok edilemez' mesajı verildi.

​Derneğin Üstlendiği Sorumluluklar

​Aksa Kadınları Derneği, Türkiye genelindeki tüm il temsilcilikleriyle birlikte sürecin takipçisi olacaklarını belirterek şu taahhütlerde bulundu: '​Gazze'deki eğitim mağduriyetini ve yıkımı sürekli gündemde tutmak. ​Filistinli çocukların eğitim mücadelesine ve Kur'an/hafızlık çalışmalarına destek vermek. ​Üniversite çağındaki gençlerin eğitim hayatlarını yeniden inşa süreçlerine dayanışmayla katkı sağlamak. ​Filistin meselesini eğitim, kültür ve sosyal dayanışma çalışmalarının merkezine koymak.'

​Gökyüzüne Gazze Temalı Uçurtmalar Bırakıldı

​'Gazze'nin çocukları yalnız değildir, eğitim durmayacak' vurgusuyla tamamlanan basın açıklamasının ardından, Gazze temalı uçurtmalar gökyüzüne bırakılarak Filistinli çocukların umuduna ve mücadelesine simgesel bir destek gönderildi.