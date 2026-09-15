İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sahte para ve sahte altın üretip piyasaya sürdükleri ve elde edilen suç gelirini akladıkları iddia edilen 16 şüpheli belirlendi. 19 adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında öncül suç döneminde toplam 125 milyon liralık para girişi tespit edildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Parada Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, 23 Eylül 2025 tarihinde yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı. Yapılan incelemeler ve iletişimin dinlenmesi tedbirleri sonucunda, sahte para ve sahte altın üretimi ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirin aklanmasına yönelik organize bir yapılanma tespit edildi. Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin sahte para ve sahte altının üretiminden piyasaya sürülmesine kadar uzanan süreçte organize şekilde hareket ettikleri değerlendirildi.

125 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturmanın mali boyutunda yapılan incelemelerde, 16 şüphelinin hesaplarına öncül suç döneminde toplam 125 milyon lira giriş yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında bölünmüş görünümlü nakit yatırma işlemleri ile çeşitli kuyumcu ödemeleri belirlenirken, kişilerin beyan edilen gelirleri ile mali hareketleri arasında da orantısızlık tespit edildi. Başsavcılık, söz konusu para hareketlerinin suç gelirlerinin bankacılık sistemine sokulması ve ayrıştırılması aşamalarıyla uyumlu olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

19 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde 15 Eylül 2026'da 16 şüpheliye ait 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin ise hâlihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte Türk lirası, sahte ABD doları, sahte altın, bilezik, kolye, bandrol ve bandrollü kâğıtlar ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri taşınmaz, araç ve şirket ortaklıklarına dönüştürdükleri yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. Operasyonla eş zamanlı olarak 16 şüphelinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.