ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), X.AI Corporation tarafından geliştirilen yapay zekâ platformu Grok ile Google'ın sesli asistanı Google Assistant hakkında ayrı ayrı inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, Grok'un çocuklar da dâhil olmak üzere kişilerin rızası olmadan cinsel içerikli görüntü ve video üretiminde kullanıldığı ve bu içeriklerin dolaşıma sokulduğu iddiaları üzerine Avrupa Komisyonu tarafından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Grok'un geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı ve kişisel verilerin işlenmesinde Kanun'a aykırı davranılmış olabileceği şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda X Internet Unlimited Company ve X.AI Corporation hakkında Kurul tarafından re'sen inceleme başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

GOOGLE ASSISSTANT İÇİN YANLIŞ TETİKLEME

Öte yandan, Google Assistant ile ilgili olarak da yanlış tetikleme iddiaları gündeme geldi. 'Hey Google' veya 'Ok Google' gibi komutlarla aktif olması gereken sistemin, hatalı tetiklemeler sonucu kullanıcıların özel konuşmalarını izinsiz kaydettiği ve bu verilerin hedefli reklamcılık başta olmak üzere farklı amaçlarla kullanıldığına ilişkin haberlerin incelemeye alındığı belirtildi.

KVKK, Google LLC hakkında da 6698 sayılı Kanun kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınıp alınmadığının araştırılması amacıyla resen inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kurul, her iki gelişmenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.