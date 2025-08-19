Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin denizde güvenliği sağlamak amacıyla kurduğu Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 11-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği başarılı müdahalelerle 110 vatandaşın hayatını kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Cebeci, Kumcağız, Kerpe ve Darıca gibi yoğun kullanılan sahillerde canla başla görev yapan KOSKEM ekipleri, son bir hafta içinde toplam 110 boğulma vakasına anında müdahale etti.

Buna göre Kumcağız’da 40, Cebeci’de 21, Kovanağzı’nda 7, Miço’da 1, Kerpe’de 12, Seyrek’te 8, Bağırganlı’da 4, Ereğli Kumyalı’da 2, Bayramoğlu’nda 4 ve Darıca bölgesinde 11 vatandaşın hayatı, ekiplerin profesyonel ve hızlı çalışmaları sayesinde kurtarıldı. Yaz sezonunun yoğunluğuna rağmen ekiplerin özverili çalışması vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DE HIZ KESİLMİYOR

Sadece boğulma vakalarında değil, sahil bölgelerinde yaşanan diğer sağlık sorunlarında da etkili müdahaleler yapan KOSKEM ekipleri, 11 kişiye ambulans ve ilk yardım desteği sağladı. Acil durumlarda hızlı müdahale ve sağlık kuruluşlarına güvenli ulaşım için çalışmalar aralıksız sürüyor.

15 Haziran’da başlayan yaz sezonunun başından bu yana KOSKEM ekiplerinin sahillerde gerçekleştirdiği toplam kurtarma sayısı 1.492’ye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliği için ekipman yatırımlarını artırmaya devam ederken, cankurtaranların eğitimlerine de özel olarak önem veriyor.

KOSKEM yetkilileri, genellikle yoğun dalga ve rüzgârın etkisiyle meydana gelen “rip” akıntısının denizdeki can güvenliğini tehlikeye düşürebildiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, batandaşların ilçelerdeki hava ve deniz koşullarına ilişkin meteorolojik verileri takip etmesinin faydalı olacağını belirtti.