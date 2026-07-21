Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM ekipleri, 13-19 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi yaşayan 68 vatandaşı zamanında müdahaleyle kurtardı. Yaz sezonunun başlamasından bu yana hayata tutunan kişi sayısı ise 259'a ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaelililerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşların da ilk tercihleri arasında yer alan ilimizin gözde plajları, yazın keyfini çıkarmak isteyen misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Hafta içi yoğunluğun yaşandığı plajlar, hafta sonu ise adeta dolup taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların plajlardan en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Mavi bayraklı plajlarda hizmetler eksiksiz devam ederken, cankurtaran ekipleri de gün boyu görev yaparak vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

EKİPLERDEN HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenli bir şekilde denizin keyfini çıkarabilmesi için görevini aralıksız sürdürüyor. Deneyimli cankurtaran ekipleri, 13-19 Temmuz tarihleri arasında görev yaptıkları sahillerde boğulma tehlikesi yaşayan 68 vatandaşı hızlı ve etkin müdahaleyle kurtardı.

Haftalık verilere göre en fazla kurtarma operasyonu Cebeci sahilinde gerçekleşti. Ekipler; Cebeci'de 29, Bayramoğlu'nda 18, Kumcağız'da 13, Darıca'da 4, Ereğli Kumyalı'da 3 ve Bağırganlı'da 1 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtararak güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı.

SEZON TOPLAMI 259'A ULAŞTI

KOSKEM ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yaz sezonunun başlamasından bu yana Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi yaşayan toplam 259 vatandaş hayata tutundu. Olası su kazalarına karşı görev bölgelerinde teyakkuz halinde çalışan ekipler, vatandaşların güvenliği için anbean nöbet tutmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli bir deniz sezonu geçirebilmesi için cankurtaran hizmetlerini kesintisiz sürdürürken, yalnızca cankurtaran bulunan plajlarda denize girilmesi ve ekiplerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.