Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sosyal yaşamı güçlendirecek projelerine bir yenisini daha ekledi. Ocak ayında temeli atılan Yenişehir Mahallesi'ndeki 'Koru Koşuyolu' hizmet vermeye başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Mahallesi'ndeki Yürüyüş ve Koşu Yolu yanında bulunan Yunus Emre Parkı'na kazandırdığı sosyal tesisin yapımını tamamlayarak halkın kullanımına sundu.

Doğal dokuyla uyumlu mimarisi, mekanik tuğla kaplamaları ve modern kenet çatı sistemiyle dikkat çeken tesis, bölgenin cazibe merkezi oldu. Toplam 292 metrekarelik alan üzerine inşa edilen proje, mahalle kültürünü modern standartlarla buluşturuyor.



DOĞAYLA İÇ İÇE MODERN BİR YAŞAM ALANI



Misafirlerini ağırlamaya başlayan tesiste vatandaşların kaliteli ve konforlu vakit geçirebileceği donatılar öne çıkıyor. Dört mevsim hizmet verecek 250 metrekarelik kapalı kafe alanının yanı sıra, üç cephesi açık mimarisi ve kaldırıma yakın konumuyla hızlı hizmet sunacak 42 metrekarelik kiosk bölümü de tesiste yer alıyor.

Modern mutfağı ve erişilebilir yapısıyla Yunus Emre Koruluğu Sosyal Tesisi, her yaştan kent sakini için konforlu bir buluşma noktası sunuyor.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'HALKIMIZIN BÜTÇESİNİ YİNE HALKIMIZ İÇİN KULLANIYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, verilen bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Söz verdiğimiz gibi, kentimizin her köşesine nefes aldıracak, vatandaşlarımızın bir araya gelip sosyalleşebileceği nitelikli alanlar kazandırmaya devam ediyoruz.

Doğayla barışık mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla bu güzel tesisi Denizli'mize kazandırdık. Halkımızın bütçesini yine halkımızın konforu, mutluluğu ve refahı için kullanma anlayışımızla kentimize değer katmayı sürdüreceğiz. Tesisimiz tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun' dedi.