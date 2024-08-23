KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. 81 ilde 521 projeye toplam 715 milyon TL destek verilecek.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye’nin kalkınmasında önemli rol oynayan KOBİ’lere yönelik desteklerin devam ettiğini vurguladı.

Bakan Kacır, KOSGEB tarafından sağlanan İş Geliştirme Desteği'nin 2024 yılı ilk çağrı başvurularının sonuçlandığını açıkladı.

Bu kapsamda, toplam 521 proje için 715 milyon TL’lik destek sağlanacağı bilgisini verdi.

Bakan Kacır, "Kalkınmamızın dinamosu olan KOBİ’lerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 81 ilimizde, KOSGEB sahada ve girişimcilerimizin daima yanında" ifadelerini kullandı.

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