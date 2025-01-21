KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Seka Sanat ve İhtisas Merkezi önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 50 eserin yer aldığı “Körfez’in Geleneksel Sanatlar Serüveni” adlı sergi, Günseli Kato’nun katılımı ile gerçekleştirildi.

SANATSEVERLERDEN TAM NOT ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür-sanat hayatına kazandırılan Seka Sanat ve İhtisas Merkezi önemli bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. “Körfez’in Geleneksel Sanatlar Serüveni” adlı sergi, aralarında sanatçı Günseli Kato’nun da yer aldığı geniş katılımla açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölüm eğitmenlerinin; Çini, Ebru, Hat, Kat-ı, Minyatür ve Tezhip branşlarından oluşan sergisinde 50 eser yer aldı. Sergi sanat severlerden tam not aldı.

GÜNSELİ KATO SERGİ AÇILIŞINDA

Organize edilen etkinlik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanata ne denli önem verdiğini bir kez daha gösterirken serginin açılışını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş gerçekleştirdi. Açılışa vatandaşların yanı sıra Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz da katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediyesi olarak kültür sanat dokusunun öneminin bilinciyle sanatsal faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

BERNA ABİŞ’TEN SERGİYE DAVET

Kocaeli’nin her zaman sanayinin başkenti olarak anıldığını hatırlatan Başkan Vekili Berna Abiş, “Buna ek olarak kentimizi sanat ve kültürün de başkenti yapmak istiyoruz. Bu nedenle önemli sanatsal faaliyetler organize ediyoruz. Bugün de bunun bir örneği gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Eserleri hayata geçiren eğitmenleri de kutlayan Abiş, tüm sanat severleri 31 Ocak Cuma gününe kadar açık kalacak olan sergiyi görmeye davet etti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’E ÖVGÜ SÖZLER

Türkiye’nin kültür elçisi unvanına sahip Günseli Kato ise yaptığı konuşmada, söyleşi için bulunduğu Seka Sanat İhtisas Merkezi’ne olan hayranlığını dile getirdi, “Buraya gelirken, böylesine güzel bir mekân, insanlar, eserler ve hocalar göreceğimi ummuyordum. Kocaeli meğerse belediyelerin içerisinde bir numaraymış” dedi. Seka Sanat İhtisas Merkezi’nin tarihi dokusu itibariyle de son derece kıymetli olduğunu hatırlatan Kato, “Burada özellikle kağıt yapımı konusunda önemli işler yapılabilir diye düşünüyorum. Burayı tanıtın, bu toprağın sesini tüm dünyaya duyurun. Böyle bir mekânınız, böyle bir belediyeniz var, ne mutlu size. Ben de her zaman yanınızdayım. Dünya markası olmanız için duacıyım” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ’TEN SANATÇILARA ÇİÇEK

Konuşmaların ardından Başkan Vekil Berna Abiş, Günseli Kato ile sergide emeği olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Geleneksel Sanatlar Bölümü içerisinde bulunan; Çini, Ebru, Hat, Kat-ı, Minyatür, Tezhip alanlarındaki eğitmenler; Doç. Dr. Abbase Sultan Karaoğlu, Gülseher Kahraman, Mahmut Şahin, Özlem Ergün ve Abdullah Aydemir’e çiçek takdim etti. Sergiyi Günseli Kato ile gezen Başkan Vekili Berna Abiş’e eğitmenler tarafından eserlerle ilgili bilgi aktarıldı.