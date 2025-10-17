Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin denetimine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle, dış denetçi olma koşullarında önemli bir güncelleme yapılırken, mevcut denetçiler için geçici madde revize edildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle hem oran bazlı bir teknik düzenleme hem de dış denetçi yeterlilik şartlarında güncellemeye gidildi.

KOOPERATİF DENETİM GİDERİ ORANI DEĞİŞTİ

Yapılan düzenleme ile 1 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan '1/30'u' ibaresi '1/35'i' olarak değiştirildi. Bu değişiklik, denetim giderlerinin hesaplanmasında dikkate alınan oran düşürüldü.

Ayrıca değiştirilen geçici 2. Maddeye göre, 1 Şubat 2022 itibarıyla birlik veya merkez birliklerinde en az 10 yıl müfettiş, kontrolör veya denetçi olarak görev yapmış kişiler, dış denetçi olabilmek için bazı yeni şartları karşılamak zorunda olacak.

Buna göre: en az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olmaları, yönetmeliğin 17. maddesi kapsamında dış denetçi eğitimini tamamlamış olmaları gerekecek.

Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi.