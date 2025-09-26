Konya Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık konusunda yerel yönetimler arasında çıtayı yükselterek üç ayrı seviye olan hafif, orta ve ağır düzeyde arama-kurtarma ekipleri kuran ve bu alanlarda AFAD’tan akreditasyon alan ilk yerel yönetim oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık konusunda örnek çalışmalar yapıyor.

Afetlere dirençli bir Türkiye vizyonuyla sadece şehir içi değil, çevre illere de destek sağlayabilecek kapasiteyle çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, hafif, orta ve ağır düzeyde arama-kurtarma ekiplerini kurarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) bu üç seviyede akreditasyon alan ilk yerel yönetim oldu.

Hafif seviye arama kurtarma ekipleri Gençlik Ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda, orta seviye arama kurtarma ekipleri Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda, ağır seviye arama kurtarma ekipleri ise İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kuruldu.

Büyükşehir’in alanında eğitimli ve donanımlı ekipleri, tüm afetlere karşı hazır, hızlı ve etkin müdahale kabiliyetine sahip durumda. Ayrıca eğitimli arama-kurtarma köpekleri, özellikle enkaz altında canlı aramada büyük başarı sağlarken, ses dinleme ve görüntüleme cihazları ile dronlar sayesinde müdahale kabiliyeti üst seviyeye taşınıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu başarısı afet ve kriz anlarında profesyonel ve etkili müdahale kapasitesine verdiği önemi ortaya koyuyor.