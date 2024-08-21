Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aksaray Çevre Yolu Kavşağı’nda yapımı devam eden Yeni Kamyon Garajı şehir içi trafik yükünü azaltacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her dönemde önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olduğuna dikkat çekerek, şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığın etkinliğini artırmak adına altyapı çalışmalarını sürdürmenin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Geçtiğimiz Mart ayında Aksaray Yolu Kavşağı’nda temelini attıkları Yeni Kamyon Garajı’nın, sadece kamyonların düzenli ve güvenli bir şekilde park edebileceği bir alan sunmakla kalmayacağını kaydeden Başkan Altay, aynı zamanda şehir içi trafiği rahatlatacağını ve lojistik faaliyetlerin daha verimli yürütülmesini sağlayacağını söyledi.

Yeni Kamyon Garajı’nda kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Altay, “Projenin tamamlanmasıyla hem kamyoncularımız hem de Konya halkı için büyük bir kolaylık sağlamış olacağız. Kamyon garajımız, modern tesisleri, geniş kapasiteli park alanları ve kullanıcı dostu tasarımıyla şehrimizin ulaşım altyapısına büyük bir katkı sağlayacak. Tesisimizi 2025 yılının ilk aylarında tamamlayacağız inşallah. Sonrasında da esnafımızın hizmetine sunacağız. Yeni Kamyon Garajı’nın esnafımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.