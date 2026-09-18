Kocaeli'de İzmit Belediyesinin öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Beslenme Saati Projesi, bugünde 3 okulda devam etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından öğrencilerin sağlıklı gelişimlerine destek olmak ve dengeli beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi, yeni eğitim öğretim döneminde de devam ediyor.

3 OKULDA DEVAM ETTİ

Proje kapsamında Mehmetçik İlkokulu, Kocatepe İlkokulu ve Tavşantepe İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere galeta ve ayran ikram edildi. Uygulamayla öğrencilerin okul saatleri içerisinde sağlıklı beslenmelerine katkı sunulurken, çocukların günlük beslenme ihtiyaçlarının desteklenmesi hedefleniyor.

VELİLERDEN PROJEYE TEŞEKKÜR

Beslenme Saati uygulaması kapsamında Mehmetçik İlkokulu'ndaki programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, Kocatepe İlkokulu'ndaki programa ise Belediye Meclis Üyesi Cengiz Özcan katıldı. Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine yönelik çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, öğrencilerin beslenmesine katkı sağlayan proje nedeniyle İzmit Belediyesine teşekkür etti.