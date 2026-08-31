Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğünü açıkladı. Böylece ekonomi 24 çeyrektir, yani 6 yıldır kesintisiz büyümesini sürdürdü. Yıllıklandırılmış GSYH ise 1 trilyon 706 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Bolat, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğünü ve kesintisiz büyüme döneminin 24 çeyreğe ulaştığını bildirdi.

2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 büyüyen ekonominin, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüme kaydettiği belirtildi.

Bakan Bolat'ın açıklamasına göre, 2026'nın ilk yarısı itibarıyla yıllıklandırılmış GSYH 1 trilyon 706 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Net mal ve hizmet ihracatı da büyümeye katkı sağladı. İkinci çeyrekteki yüzde 2,3'lük büyümenin 0,6 puanı net ihracattan geldi.

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ HİZMETLER OLDU

Üretim tarafında hizmetler sektörü yüzde 2,1 büyürken, sektörden büyümeye 1,3 puanlık katkı geldi.

Sanayi üretimi yüzde 2,4 artarak büyümeye 0,5 puan katkı sağladı. Elverişli hava koşullarının da etkisiyle tarım üretimi yüzde 13,3 artış göstererek büyümeye 0,5 puan katkıda bulundu.

İnşaat sektöründe ise katma değer yüzde 1,9 azaldı.

ÖZEL TÜKETİM BÜYÜMEYE EN FAZLA KATKIYI VERDİ

Harcama yöntemiyle hesaplamada ikinci çeyrek büyümesine en yüksek katkı özel tüketimden geldi. Özel tüketimin büyümeye katkısı 2,3 puan olurken, yatırımlar 0,2 puan katkı sağladı.

Yatırımların büyümeyi desteklemesi böylece 7 çeyrek boyunca kesintisiz devam etti. Kamu harcamalarının büyümeye katkısı ise eksi 0,2 puan olarak gerçekleşti.

Temmuz 2026'da işsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bakanlık, işsizlik oranının 39 aydır yüzde 10'un altında seyrettiğine dikkat çekti.

Küresel belirsizlik ve jeopolitik risklere rağmen ikinci çeyrekte dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8, cari işlemler açığının ise yüzde 7,7 gerilediği bildirildi.

Yıllıklandırılmış cari işlemler açığının milli gelire oranı da yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT HEDEFİ 282 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Ticaret Bakanlığı, küresel risklere rağmen ekonomik büyüme ivmesinin korunması ve güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı. Bakanlığın 2026 yılı hedefleri arasında mal ihracatında 282 milyar doların üzerinde, mal ve hizmet ihracatında ise 410 milyar dolarlık seviyeye ulaşmak bulunurken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üretimde verimlilik odaklı dönüşüm ve rekabet gücünü artıracak yapısal reformlarla Türkiye ekonomisinin büyüme kapasitesinin daha da yükseltileceğini belirtti.