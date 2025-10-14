Konya'da Karatay Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler ile Karatay'ı başarıyla temsil ettiler.

KONYA (İGFA) - 7-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda ter döken Karatay Belediye Spor Kulübü güreş takımı milli sporcuları, ikincilik ve üçüncülük elde ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Madalya için kıyasıya bir mücadele veren milli sporcular, rakiplerini geride bırakarak şampiyonaya damga vurdu.

9 ülkeden 97 sporcunun katıldığı şampiyonada U-17 yaş kategorisinde 48 kiloda Mustafa Kenan Çelik ikinci olma başarısı göstererek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bir diğer sporcu Ali Polat Ayvat ise 92 kiloda üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ı sporun merkezi yapma yolunda elde edilen bu başarıların önemine değinerek, derece elde eden sporcuları, antrenörlerini ve sporcuların ailelerini tebrik etti.

Başkan Kılca, geleceğin sporcularının Karatay'dan çıkacağına inandığını dile getirerek, sporcuların gösterdiği üstün performanstan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.