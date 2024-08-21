Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İl Başkanımız Hasan Angı ve belediye başkanlarımızla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ettik. El ele, gönül gönüle vererek şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya’ya verdiği değer ve destekleri için de Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Konya ve ilçelerinde yapımı devam eden projeler istişare edildi.