Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanı 150 bin'e yükseltildi. Geçen yıl 100 bin öğrenciye ulaşan program, devlet üniversitelerinde hem iş deneyimi hem gelir fırsatı sunuyor. Günlük 1.083 TL ödeme ve sigorta primi desteğiyle, ayda 15.162 TL'ye varan kazanç mümkün.

KONYA (İGFA) - Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İŞKUR Gençlik Programı'nın genişletildiğini belirterek, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini aksatmadan iş deneyimi kazanmalarını sağlayan programın bu yıl 150 bin kontenjana çıkarıldığını açıkladı.

Geçen eğitim-öğretim döneminde 100 bin öğrenci faydalandığı programın detayları ve avantajlarını açıklayan Konyya İl Müdürlüğü, İŞKUR aracılığıyla devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen programın gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi verirken, pratik deneyim ve gelir imkânı sunduğunu söyledi.

Haftada en fazla 3 gün kampüste uygulanacak programla öğrenciler, derslerinden geri kalmadan hem okuyup hem çalışabileceklerini ifade eden Müdürlük, 'Programa katılanlara günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Ayda 5 gün katılım sağlayan bir öğrenci yaklaşık 5.415 TL, 14 gün katılan ise 15.162 TL kazanabilecek. Program süresince sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak' dedi.

Öğrenciler, başvurularını genclik.iskur.gov.tr adresinden, kendi üniversitelerine ve en yakın kampüse yapabiliyor.