Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programında kadın girişimcilerin Türkiye'nin geleceğine yön vereceğini söyledi. Bakan Göktaş, hepsiburada ile 4 bin 832 kadına e-ticaret, 1319 kadın kooperatifine destek sağlandığını açıkladı.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da Halkbank iş birliğiyle düzenlenen 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programında, kadın girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürecek yeni bir yolculuğun başladığını duyurdu.

Bakan Göktaş, programın kadınların Türkiye'nin yarınlarına güçlü bir iz bırakmasını sağlayacağını belirtti.

Programın 7 bölgede süreceğini belirten Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın seçiminde üç nedenin etkili olduğunu vurguladı. Milli mücadeledeki tarihi rolünün Anadolu'nun kalbindeki konumu ve güçlü ekonomik potansiyeli olduğunu belirten Göktaş, 'Bu, bize azim, cesaret ve üretimi hatırlatıyor.' dedi.

Kadınların yenilikçi fikirlerle iş dünyasını dönüştürdüğünü ifade eden Bakan Göktaş, Ebru Baybara Demir, Filiz Toker ve Aynur Kocaman gibi isimlerin ilham veren başarılarını örnek gösterdi.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK

TÜİK verilerine göre 2025'te işveren ve kendi hesabına çalışan kadın oranının yüzde 18,1 olduğunu anımsatan Bakan Göktaş, bu oranın artırılması gerektiğini söyledi. Bakanlık olarak kadınları bilgi, finans ve mentörlükle güçlendirdiklerini belirten Bakan Göktaş, 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, kararlılığımızın somut ifadesi. Koordinasyon Kurullarıyla süreci yerelde kapsayıcı kılıyoruz.'dedi.

Bakan Göktaş, kadın girişimcilere yönelik projeleri sıraladı:

Temiz Teknoloji: Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'nda kadınlar 4 kategoride ödüllendirildi.

Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'nda kadınlar 4 kategoride ödüllendirildi. Kooperatif Desteği: 1319 yeni kadın kooperatifi kuruldu, 1046 kadına proje hazırlama eğitimi verildi.

1319 yeni kadın kooperatifi kuruldu, 1046 kadına proje hazırlama eğitimi verildi. E-Ticaret: Hepsiburada ile 4 bin 832 kadın girişimciye e-ticaret imkânı sağlandı.

Hepsiburada ile 4 bin 832 kadın girişimciye e-ticaret imkânı sağlandı. Hobi ve Enerji: 'Hobin İşin Olsun' projesiyle hobiler kazanca dönüştü; Reges Elektrik ile 'Kadınlar için Enerji Okulu' açıldı.

'Hobin İşin Olsun' projesiyle hobiler kazanca dönüştü; Reges Elektrik ile 'Kadınlar için Enerji Okulu' açıldı. Finansal Okuryazarlık: kadingirisimci.gov.tr platformu ve eğitimlerle 1 milyondan fazla kadına ulaşıldı.

Programın markalaşma, finansal erişim ve ekip yönetimi eğitimleriyle kadınların işlerini güçlendireceğini belirten Bakan Göktaş, '2025 Aile Yılı'nda kadın girişimcilerimizin gücünü büyüterek Türkiye'nin geleceğine yön vereceğiz. Küçük bir işletmenin yereldeki başarısı, ülke geneline yayılır. Sizler ürettikçe ülkemiz büyüyor, güçlendikçe toplumumuz güçleniyor' diye konuştu.