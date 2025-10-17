Konya Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında, Akören ilçe merkezinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya'da çocukların sağlıklı beslenme bilincinin küçük yaşta geliştirilmesi hedeflenen çalışmada öğrencilere Hijyen ve Gıda Okuryazarlığı konularında eğitim verildi.

Eğitimde öğrencilere; gıdanın sofraya gelene kadar geçirdiği süreçler, sağlıklı ve güvenli gıdayı ayırt edebilmeleri için yapılması gerekenler, elleri yıkamanın önemi, gıdayı doğru saklama ve temiz tüketme alışkanlığı kazanma, gıda israfını önlemenin önemi gibi konular anlatıldı.

ÖĞRENCİLER SAĞLIKLI İÇECEK YAPMAYI ÖĞRENDİ

Eğitimlerin ardından öğrencilerle birlikte sağlıklı içecek hazırlama etkinliği yapıldı. Bu sayede çocukların hem uygulamalı öğrenme yoluyla bilgilerini pekiştirmeleri hem de sağlıklı alternatif içecekleri tanımaları sağlandı.

Hazırlanan içecekler, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla okuldaki tüm sınıflara ikram edildi.

Aldıkları bilgilerle gıdaları daha doğru şekilde tüketmeyi öğrendiklerini belirten öğrenciler, yeni bilgiler edinmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Etkinlikle öğrencilerin hem gıda güvenliği ve hijyen konularında bilinçlenmeleri, hem de sağlıklı beslenme alışkanlıklarını günlük yaşamlarına taşımalarına katkı sağlandı.