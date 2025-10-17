Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Narkotik Şube ile yaptığı ortak çalışmayla personeline madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi verdi.

ANTALYA (İGFA) - Bağımlılık yaşı giderek düşen, kullanan kişileri sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak yıpratan uyuşturucu maddelerin mücadelesi ile ilgili farkındalık çalışması yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Antalya Narkotik Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen eğitim programında Büyükşehir çalışanlarına madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi.

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ANLATILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen eğitime, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko-Rehber Polis Memuru Tugay Çevik eğitmen olarak katıldı. Eğitimde uyuşturucu madde kullanımın nedenleri, madde bağımlılığına uzanan süreçte kişilerin yaşadığı psikolojik döngüler, uyuşturucu maddeye özendirme, yeni kullanılan uyuşturucu türleri, narkotik madde çeşitleri, uyuşturucu satılan yerler ve ailelerin dikkat etmesi gereken detaylar, madde kullanan kişilerdeki belirtiler, fiziksel ve sosyal etkileri anlatıldı. Uyuşturucu ile mücadelede en önemli süreçlerden birinin erken dönemde müdahale olduğunu söyleyen Çevik, ailelerin gençlere yönelik madde kullanımını özendiren, süslü ve zararsızmış gibi gösteren paylaşımlara, algılara ve bilgi kirliliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.