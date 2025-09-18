Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da üniversite eğitimine başlayan öğrencilere 10 gün ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler belediye otobüs ve tramvaylarından ücretsiz faydalanabilecekler.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrenimi için Konya’yı tercih eden öğrencilere birçok kolaylık sağlamayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her sene olduğu gibi bu yıl da Konya’daki üniversitelere kayıt yaptıran gençlerimiz üniversitelerin kendilerine verdiği öğrenci kartlarıyla belediyemize ait otobüs ve tramvaylardan 10 gün süreyle ücretsiz olarak faydalanabileceğini duyurdu.

DETAYLI BİLGİYE “ATUS” SAYFASINDAN ULAŞILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine 10 gün süreyle ücretsiz ulaşım hizmetini; Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne bu yıl ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kartı ilk kullandıkları andan itibaren faydalanabiliyor.

Konya’da öğrenciler için bir biniş ücreti 9 lira, aylık sınırsız biniş sağlayan abonman ise 350 lira.

KONYAKART ile otobüs ve tramvay aktarma hatlarında yapılacak ikinci ve ilave seyahat ücretsiz olurken diğer hatlarda belirlenen dakikalar içerisinde yapılacak ikinci seyahat ise yüzde 40 indirimli olarak uygulanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KONYAKART hizmetlerine, yükleme ve diğer işlemlerin detaylarına ATUS “konyakart.konya.bel.tr” adresinden erişilebiliyor.