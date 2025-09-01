Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Yayıncılık Yaz Okulu” sona erdi.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Yayıncılık Yaz Okulu” tamamlandı.

Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleştirilen kapanış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, dünyanın bilgi çağının merkezinde hızla dönüştüğünü vurgulayarak, “Teknoloji, hayatımızın her alanını dönüştürdüğü gibi yayıncılık alanını da yepyeni boyutlara taşıyor.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, insanların saniyeler içinde milyonlarca bilgiye ulaşılabildiğini belirterek, “Bu noktada önemli bir sorumluluk devreye giriyor. Doğru, bilinçli ve etik yayıncılık. Çünkü bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı ölçüde bilgi kirliliği, manipülasyon ve yanlış yönlendirme de hızla artıyor. Sosyal İnovasyon Ajansı’mızın ev sahipliği yaptığı bu yaz okulu elbette yalnızca teknik bilgilerin aktarıldığı bir süreç değil aynı zamanda yayıncılığın etik sorumluluklarının topluma karşı taşıdığı misyonun da anlatıldığı bir okul. Sizler inşallah güzel ülkemizin hakikat bayrağını taşıyacak, dijital çağın yayıncılığını etik değerlerle buluşturacak gençlersiniz. Bu süreçte gösterdiğiniz her çaba ülkemizin geleceğine yapılmış en kıymetli yatırımlardan olacaktır. Bu anlamlı programa katkı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Necmettin Erbakan Üniversitemize, Sosyal İnovasyon Ajans’ımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

OYUN SEKTÖRÜNDEN SONRA GELEN İKİNCİ BÜYÜK SEKTÖR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da yayıncılık sektörünün kreatif endüstrilerin Türkiye’de en büyük alanlarından birisi olduğunu, ekonomik hacim olarak oyun sektöründen sonra gelen ikinci büyük sektör olduğunu söyledi.

Yayıncılık sektörünün farklı meslek alanlarından birçok kişiye ekmek kapısı olduğunu ifade eden Beyoğlu, “70 bine yakın insan çalışıyor. Bu ekonomik büyüklüğünün yanında aynı zamanda entelektüel kaygıları bu ülkenin fikren, ilmen tekamülüne yönelik hedefleri olan, olması gereken bir sektör yayıncılık sektörü. Bu anlamda ne kadar ürettiğimiz kadar ne ürettiğimiz, kimler tarafından hangi nitelikte ürünleri ortaya koyduğumuz yayıncılık sektöründe de çok önemli. Bu çerçevede de sektörde var olan insanlarımızın, insan kaynağımızın niteliği, birikimi, arka planı çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu çerçevede de yayıncılık sektörü içindeki mesleklerin kariyer planlarında yer alan, yayıncılık sektöründe kendine gelecek arayan nitelikli insanlara ihtiyacı var. Yayıncılık Yaz Okulu fikri de buradan tezahür etti.” dedi.

“KONYA CİDDİ POTANSİYEL İÇEREN ŞEHİRLERİMİZDEN”

Beyoğlu, programın Konya’da olmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, “Malumunuz yayıncılık sektörü İstanbul ağırlıklı ve büyükşehirlerimiz ağırlıklı yürüyen bir sektör. Bu anlamda Konya da ciddi potansiyel içeren şehirlerimizden. Sosyal İnovasyon Ajansının varlığı, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere belediyelerimizin kıymetli yöneticilerinin bu konuya olan inancı bizim için çok teşvik ediciydi. Bu anlamda Yayıncılık Yaz Okulu’nu bundan 4 yıl önce Büyükşehir Belediyemiz ve Necmettin Erbakan Üniversitemiz ile Sosyal İnovasyon Ajansı’mızın yürütücülüğünde gerçekleştirmeye başladık. Tabi bu eğitim kapsamında teorik eğitimler olduğu gibi pratik uygulamaya yönelik eğitimlerde var. Bir yandan da Konya gibi kadim bir şehrin şehir kültürünü teneffüs etmeye yönelik de faaliyetler içeriyor. Bu anlamda çok yönlü, çok nitelikli bir eğitim programı ortaya konulduğunu düşünüyorum.” dedi.

Daha sonra Türkiye’nin 19 farklı ilinden gelen 30 katılımcıya sertifikaları takdim edildi.