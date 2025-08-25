Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, trafiği rahatlatmak için Ankara Caddesi ile Adana Çevreyolu kesişiminde bulunan Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda yenileme çalışmaları başladı.KONYA (İGFA) - Araç trafiğine kapatılan bölgede vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için uyarı levhalarına dikkat etmeleri, servis yollarını kullanmaları gerekiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, bölgede yaşanan trafiği rahatlatmak için, Ankara Caddesi - Adana Çevreyolu kesişiminde yer alan Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda mevcut köprü yıkılarak yeniden inşa edilecek.

ALTERNATİF GÜZERGAHLARI VE SERVİS YOLLARI KULLANILACAK

Çalışmalar kapsamında hem Marangozlar Kavşağı hem de Ankara Caddesi’nde çalışmanın yapılacağı alan dün gece itibariyle araç trafiğine kapatıldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına uyarı levhalarına dikkat ederek servis yollarını kullanmaları gerekiyor.