Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Sultan Divani Mevlevilik Günleri' kapsamında sema mukabelesi gerçekleştirdi. Manevi atmosferin hakim olduğu geceye çok sayıda Mevlâna dostu yoğun ilgi gösterdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, Afyonkarahisar'da anlamlı bir programa imza attı.

Afyonkarahisar'da Hz. Mevlânâ'nın 7. kuşak torunlarından olan büyük mutasavvıf Sultan Divani'yi anmak maksadıyla 'Sultan Divani Mevlevilik Günleri' gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu da Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen ve çok sayıda Mevlana dostunun katıldığı programda Sema Ayin-i Şerifi icra etti.

Tasavvuf musikisinin seçkin eserlerinin seslendirildiği programda semazenlerin icra ettiği sema mukabelesi katılımcılardan büyük beğeni aldı.