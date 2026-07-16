15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. Yıldönümü'nde yüzlerce Çayırovalı, demokrasi şehitlerimizi anmak ve aziz hatıralarını yad etmek için bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin 10. yıldönümünde, Çayırovalılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde bir araya geldi.

Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediye Başkanlığı'nın ortaklığında düzenlenen anma programlarına yüzlerce Çayırovalı eşlik etti. İlk olarak Şekerpınar Mezarlığı'nda bulunan Çayırova Şehitliği'ndeki anma programıyla başlayan anma törenlerinde ise daha sonrasında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çayırova Polis Merkez Amirliği önünden başlayan yürüyüşe Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, STK temsilcileri ve yüzlerce Çayırovalı katılım sağladı.

Polis merkez amirliğinin önünden başlayan yürüyüş, Çağdaşkent Sosyal Tesisleri önüne kadar devam etti.

'MİLLİ İRADEMİZE SIMSIKI BAĞLIYIZ'

Burada ise gerçekleşen mehteran gösteriminin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Daha sonrasında programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; '15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bizler, demokrasiye, bağımsızlığımıza, birlik, beraberlik, kardeşliğimize ve milli irademize sımsıkı bağlıyız.

'RABBİME SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN'

Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, rabbimizin yardımıyla sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve güçlü liderliğiyle, milletimizin birlik beraberliğiyle bu hain darbe girişimini hep birlikte savuşturduk. İrademize, ortak geleceğimize, birlik beraberliğimize sahip çıktık. Bundan sonra da millet olarak her zaman bir ve beraber olmayı başaracağız. Vatanımız ve milletimiz için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve bütün gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.'

'NE KADAR ÖVÜNSEK AZDIR'

Başkan Çiftçi'nin ardından konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal, 'Bundan tam 10 yıl önce Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen hainler, ülkemizi esir almak ve işgal etmek istediler ancak unuttukları bazı şeyler vardı.

Bunlardan birisi Türk Milleti'nin dünyanın en kahraman milleti olduğuydu. İşgalcilere karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nı da unuttular. 15 Temmuz 2016 gecesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük liderliğinde onun çağrısıyla hepimiz sokaklara indik ve Türk Milleti tankların karşısında şehadete koştu.

Millet olarak kendimizle ne kadar övünsek azdır. Milletimizin her ferdi gerektiğinde ülkesi için canını feda eder. Bu ruhu unutmadığınız için alanı doldurduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

'BU RUH İLELEBET YAŞAYACAKTIR'

Konuşmaların ardından yapılan sinevizyon gösteriminin akabinde, programa konuşmacı olarak katılan Vehbi Vakkasoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Vakkasoğlu'nun konuşmasının ardından ise Feyzullah Çelebi, ezgilerini alanda bulunan Çayırovalılar için seslendirdi. Gece 00.13'te okunan salanın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları sona erdi.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Bu meydanlar, milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü şahididir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Meydanı dolduran Çayırovalı hemşehrilerimizle birlikte; şehitlerimize olan vefamızı, gazilerimize olan minnetimizi ve vatanımıza olan sevdamızı bir kez daha haykırdık. 15 Temmuz ruhu; birliktir, beraberliktir, millî iradeye sahip çıkmaktır. Bu ruh, ilelebet yaşayacaktır' dedi.