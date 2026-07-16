ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan ve sivil toplum faaliyetleri kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar hakkında yürütülen adli soruşturmaya ilişkin Adli Yargı Değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyon, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetlerin etkin şekilde araştırılması ve elde edilen bulguların adli mercilerle paylaşılması sayesinde ilerlediğini belirten Bakan Gürlek, sürecin devletin vatandaşların emanetine sahip çıkma kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan ve sivil toplum faaliyetleri kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar üzerine yürütülen adli soruşturma, devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir.



Söz: pic.twitter.com/OzZBygO3mQ — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 16, 2026

Şeffaf ve hesap verebilir şekilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gürlek, afet ve kriz dönemlerinde kamu yararına çalışan kuruluşların her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Ancak sivil toplum faaliyetlerinin hukuki denetimin dışında değerlendirilemeyeceğini kaydeden Bakan Gürlek, 'Sivil toplum; hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletimizin emanetini hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Şeffaflık, sivil toplum kuruluşları için bir tercih değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur.' ifadelerini kullandı.

Bağış olarak toplanan her kuruşun kullanımının denetlenebilir olması gerektiğini belirten Bakan Gürlek, hiçbir kişi ya da yapının devlet denetiminden muaf olmadığını dile getirdi. Yargı süreçlerini sosyal medya kampanyaları veya algı operasyonlarıyla etkilemeye yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceğini ifade eden Gürlek, Türk yargısının yalnızca somut deliller ve kanunlar çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Adalet Bakanı Gürlek, 'Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilemeyeceği gibi hiç kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle aydınlatacaktır.' dedi. Vatandaşların iyi niyetle yaptığı bağışların korunacağını belirten Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde kamu düzenini koruma, sivil toplum alanında şeffaflığı güçlendirme ve milletin emanetine sahip çıkma kararlılığının süreceğini ifade etti.