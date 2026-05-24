Gayrimenkul PR, üst gelir grubunun artık büyük metrekare yerine teknoloji, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesine odaklandığını açıkladı. Ankara'da özellikle Çankaya, İncek ve Beytepe hattında 'nitelikli metrekare' anlayışı öne çıkıyor.

ANKARA (İGFA) - Lüks konut sektöründe yıllardır satış stratejilerinin merkezinde yer alan 'yüksek brüt metrekare' anlayışı değişiyor. Gayrimenkul PR, özellikle üst gelir grubuna hitap eden konut projelerinde artık büyüklükten çok yaşam kalitesi, teknolojik altyapı ve prestijin belirleyici hale geldiğini açıkladı.

Şirketten yapılan değerlendirmede, günümüzün üst düzey yöneticileri, yatırımcıları ve sanayicileri için büyük ama işlevsiz yaşam alanlarının cazibesini kaybettiği vurgulandı. Yeni dönemde alıcıların; enerji verimliliği yüksek, güçlü ses ve ısı yalıtımına sahip, elektrikli araç şarj altyapısı bulunan ve akıllı ev teknolojileriyle donatılmış projelere yöneldiği belirtildi.

Açıklamada, Ankara'da özellikle Çankaya, İncek ve Beytepe bölgelerinde konut alıcılarının yalnızca 'dört duvar' satın almadığı, aynı zamanda prestij, güvenlik ve kendi kendine yetebilen yaşam alanlarına yatırım yaptığı ifade edildi.

Gayrimenkul PR, kendi su deposu, tam kapasite jeneratör sistemi ve gelişmiş akıllı ev otomasyonu bulunmayan yapıların artık lüks segmentte değerlendirilmediğine dikkat çekti. Gerçek lüksün, metrekare büyüklüğünden çok teknolojik bağımsızlık ve konforla ölçüldüğü kaydedildi. Öte yandan yalnızca geniş daire ve peyzaj vaadiyle öne çıkan, ancak yapısal kalite açısından zayıf kalan projelerin satışta zorlandığı; depreme dayanıklı, sürdürülebilir ve fonksiyonel mimariye sahip projelerin ise daha lansman aşamasında yoğun talep gördüğü belirtildi.