Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Falez Yaşlı Evi'nde düzenlediği Türk Halk Müziği koro çalışmaları, kıdemli kent sakinlerini müziğin ortak diliyle bir araya getiriyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde yürüttüğü sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen koro çalışmalarına katılan üyeler, sevilen Türk Halk Müziği eserlerini birlikte seslendiriyor.

Düzenli olarak yapılan çalışmalarla katılımcıların sosyalleşmeleri, hafızalarını canlı tutmaları ve sosyal yaşamın içinde aktif rol almaları amaçlanıyor.

Koro çalışmalarında bir araya gelen yaşlı evi üyeleri, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çalışmaların, katılımcıların yaşam kalitelerinin artırılmasına ve sosyal bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi, ilçede Falez, Fener, Çiftekuyular, Soğuksu ve Konuksever olmak üzere 5 yaşlı eviyle hizmet veriyor.

Yaşlı evlerinde Türk Halk Müziği koro çalışmalarının yanı sıra el sanatları, resim, satranç, yoga, pilates, dans, hafıza ve zekâ oyunları, söyleşiler, sağlık seminerleri ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.