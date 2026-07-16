Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez uygulamaya koyduğu ücretsiz 'Akıllı Böcek Kiti' projesiyle domates güvesine karşı biyolojik mücadele başlattı. İlk olarak Ayaş, Güdül ve Beypazarı'nda hayata geçirilen uygulamayla hem üreticinin maliyetinin düşürülmesi hem de daha sağlıklı ürün elde edilmesi amaçlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı desteklemek ve çevre dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Domates üretiminde büyük verim kaybına yol açan tuta absoluta (domates güvesi) zararlısına karşı Ayaş, Güdül ve Beypazarı'nda ücretsiz 'Biyolojik Mücadele-Akıllı Böcek Kiti' dağıtımına başlandı.

TÜZÜN: 'AKILLI BÖCEKLE TUTAYI ENGELLEYECEĞİZ'

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, akıllı böcek uygulamasının hem üretici hem tüketici hem de çevre açısından önemli katkıları olduğunu belirterek, 'Projeye üç ilçemizde başladık; Ayaş, Güdül ve Beypazarı'nda. Bu sayede hem çevreyi korumuş olacağız hem de tüketicinin daha sağlıklı ürün tüketmesini sağlamış olacağız. Akıllı böcekler zaten doğadan toplanmış, ekolojimizde var olan böcekler. Bu böcekleri bir kutunun içerisine enjekte edilmiş şekilde üreticimize dağıtıyoruz. Uygulama sonrasında bu böcekler 2-3 gün içerisinde aktif hale geliyor. 10 gün boyunca ürünü korumuş oluyor, özellikle tutaya karşı. Tutanın ilacı yok mücadele yapılamıyor. Akıllı böcek marifetiyle tutayı engelleyeceğiz. Sadece tuta değil tüm kelebeklerin de bu akıllı böcek tarafından yok edilmesini sağlayacağız' dedi.

Türkiye'de bu uygulamayı ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiğini ifade eden Tüzün, biyolojik mücadelenin üretim maliyetlerini düşürürken kaliteli ve sağlıklı ürünler elde edilmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

PESTİSİT KULLANIMI AZALACAK

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu ise pilot uygulama kapsamında 47 üreticiye, toplam 147 dekarlık alanda kullanılmak üzere biyolojik mücadele kitlerinin yüzde 100 hibe ile dağıtıldığını belirtti.

Zobu, '15 günde bir alanlara geleceğiz ve çiftçilerimizle birlikte tekrardan salınımları yapıp düzenli olarak gözetimini yapacağız. Bu sayede çiftçilerimiz hem pestisit kullanımını azaltmış olacaklar hem de çevreye duyarlı sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda bir üretim gerçekleştirmiş olacaklar' diye konuştu.

'EN ÇEVRECİ MÜCADELE YÖNTEMİ'

Kırıkkale Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı da biyolojik mücadelenin önemine dikkat çekerek, 'Amacımız hem insan sağlığı hem çevre sağlığı hem de katma değerli ürünler elde etmek. Böceğimiz faydalı bir arıcıktır. Özellikle kelebeklerin yani güvelerin yumurtalarına kendi yumurtasını bırakarak içinden kendi faydalı böceğin çıkmasıdır. En sürdürülebilir, en ekonomik, en çevreci mücadele yöntemi biyolojik mücadeledir' ifadelerini kullandı.