Amasya'nın Gümüşhacıköy-Merzifon kara yolunda meydana gelen trafik kazasında çift katlı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 46 kişi yaralanırken, 2 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

AMASYA (İGFA) - Amasya'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, içerisinde 75 yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğu çift katlı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kaza bu sabah saat 04.20 sıralarında D100-17 Karayolu'nun Gümüşhacıköy-Merzifon istikametindeki Karamağara mevkisinde yaşandı.

Henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 46 kişi yaralandı. Yaralıların olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, kazayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığını açıklarken, yaralılara acil şifalar diledi.