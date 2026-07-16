İstanbul Maltepe Belediyesi'nin 'Yazın Buluşma Noktası Maltepe' etkinlikleri kapsamında düzenlediği ücretsiz Yaz Çocuk Tiyatroları, yaz akşamlarını çocukların neşesiyle buluşturmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Mahalle mahalle kurulan açık hava sahnelerinde minik izleyiciler, birbirinden eğlenceli oyunlarla tiyatronun büyülü dünyasını keşfediyor.

Yaz boyunca ilçenin farklı parklarında gerçekleştirilen etkinliklerin son durağı Yalı Mahallesi Kamuran Kumkumoğlu Parkı oldu. Çocuklar, 'Petmen' adlı oyunla kahkaha dolu anlar yaşarken, aileler de açık havada kültür ve sanatla iç içe keyifli bir yaz akşamı geçirdi.

Her yaştan çocuğun ücretsiz olarak katılabildiği Yaz Çocuk Tiyatroları, eğlenceli hikâyeleri, renkli karakterleri ve interaktif anlatımıyla çocukların yaz tatiline sanatın sıcaklığını taşıyor.

Mahalle parklarını birer kültür ve sanat buluşma noktasına dönüştüren etkinlikler, aileleri de aynı heyecan etrafında buluşturuyor.

Maltepe Belediyesi'nin yaz boyunca farklı mahallelerde sürdüreceği ücretsiz çocuk tiyatroları, ilçenin dört bir yanında minik izleyicileri yeni oyunlarla buluşturmaya devam edecek.

Program kapsamında önümüzdeki günlerde de farklı parklarda sahnelenecek oyunlarla çocuklar yaz akşamlarını tiyatro ve eğlenceyle geçirmeyi sürdürecek.