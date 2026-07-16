İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kuzey aksında altyapıyı daha güvenli ve dayanıklı hale getirmek için çalışıyor. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve Kemalpaşa'da sürdürülen çalışmalar kapsamında atık su ve yağmur suyu hatları yenilenirken, yağışlarda su baskını riskini azaltacak ızgara sistemleri de güçlendiriliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler, ekiplerin sahadaki tespitleri ve İZSU'ya ulaşan bildirimler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde planlanan çalışmalarla hem mevcut altyapı yenileniyor hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni sistemler kuruluyor.

'KANALLARI GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA GÖRE YENİLİYORUZ'

İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Merkez Kuzey Kanal Şube Müdürlüğü'nde görevli inşaat mühendisi Merve Karabulut, mevcut altyapının zaman içinde yetersiz kalabildiğini belirterek, 'Kanalların taşıma kapasiteleri zamanla ihtiyacı karşılayamaz hale gelebiliyor ya da ekonomik ömrünü tamamlıyor. Taşkın riskini azaltmak amacıyla mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarını bakım ve onarımdan geçiriyor, gerekli noktalarda rehabilite ediyoruz. Yağışlı havalarda yüzey sularının güvenli şekilde sisteme aktarılması için de tekli ve sıra ızgaralar inşa ediyor, tahribata uğrayan ızgaraların bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz' dedi.

Karabulut, çalışmaların temel amacının vatandaşlara daha güvenli, daha sağlıklı ve daha güçlü bir altyapı hizmeti sunmak olduğunu belirterek, 'Özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek sorunları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalar süresince bölge sakinlerine ve esnafa gösterdikleri sabır ve anlayış nedeniyle teşekkür ediyoruz. İzmir'in altyapısını geleceğe hazırlamak için sahada çalışmalarımız aralıksız sürecek' şeklinde konuştu.

İZSU'nun planlamasına göre 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 750 milyon liralık yatırımla beş ilçede yaklaşık 50 kilometre bakım onarım ile yeni atık su ve yağmur suyu hattı, 10 kilometre sıra ızgara imalatı ve onarımı, 750 adet yeni tekli ızgara ile 8 bin 900 baca kapağı ve ızgaranın yol kotuna uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

YAĞMUR VE ATIK SU ALTYAPISI YENİLENİYOR

Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan atık su ve yağmur suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni şebeke hatları da inşa ediliyor. Kullanım ömrünü tamamlayan bina parsel bağlantıları yenileniyor, tekli ızgara bağlantılarının bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor, gerekli noktalarda ise yeni bağlantılar oluşturuluyor.

Özellikle yoğun yağışlarda yüzey sularının güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla yeni tekli ve sıra ızgaralar imal edilirken, hasar gören mevcut sıra ızgaralar da onarılıyor. Bunun yanında yol seviyesinin altında veya üstünde kalan baca kapakları ve ızgaralar yol kotuna uygun hale getirilerek hem sürüş güvenliği artırılıyor hem de altyapı sisteminin daha verimli çalışması sağlanıyor.