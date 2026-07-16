Batman'ın Sason ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamlığının öncülüğünde Yunus Emre İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Batman İl Müftülüğü İlahi Korosu konser verdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Sason Kaymakamı Furkan Başar, 15 Temmuz'un milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir destan olduğunu belirtti. Aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Başar, milli iradeye sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşan 15 Temmuz gazisi Sasonlu Ayhan Taşdemir ise darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Fatih'teki evinden çıkarak darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktığını belirten Taşdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gittiklerini söyledi.

Emniyet Müdürlüğünün güvenlik güçleri ve vatandaşların desteğiyle kurtarıldığını gördükten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin darbeciler tarafından kuşatıldığı haberini aldıklarını ifade eden Taşdemir, ellerinde Türk bayrakları ve tekbirlerle belediye binasına doğru yürüdüklerini anlattı. Darbecilerin önce havaya, ardından vatandaşların üzerine ateş açtığını belirten Taşdemir, ön saflarda bulunduğu için ayağından vurularak yaralandığını söyledi.

Program, şiir dinletileri, ilahiler ve 15 Temmuz temalı resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Programa Sason Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, Emniyet Amiri Serkan Şekerci, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Aydemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.