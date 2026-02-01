İzmir Çocuk Meclisi üyeleri, yarıyıl tatilinde kentin farklı noktalarında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerini gezerek hem bilgi ediniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Genç müzisyenler için açılan ücretsiz müzik stüdyosu uygulaması Stüdyo Kültürpark'ı da ziyaret eden meclis üyeleri, hayatlarında ilk kez podcast kaydı yapma deneyimi yaşadı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Çocuk Meclisi üyeleri, yarıyıl tatilinde kenti daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Farklı başlıklarla komisyonlara ayrılan İzmir Çocuk Meclisi, tatil boyunca komisyon başlıklarına uygun olan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerini ziyaret ediyor. Bu kapsamda Genç ve Ergen Katılım Komisyonu, Genç İzmir Bornova Yerleşkesi'ni ziyaret ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetleri öğrendi.

Ulaşım başlığında çalışan Kentsel Haklar Komisyonu ise İzmir Ulaşım Merkezi'ni ziyaret ederek İzmir trafiğinin nasıl yönetildiğini görme şansı buldu. Doğa ve Ekoloji Komisyonu İzmir Tarım Gelişme Merkezi'ni, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ise İzQ İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu da Stüdyo Kültürpark'a bir gezi düzenledi. Stüdyonun nasıl çalıştığını öğrenen üyeler, podcast kaydı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde sosyolog olarak görev yapan Deniz Kesimler Çakal, 'Yarıyıl tatilini fırsat bilerek çocuklarla daha uzun zaman geçirmek istedik. Çocukların belediye birimlerini daha yakından tanımasını istiyoruz. Bugün Stüdyo Kültürpark'ta Çocuk Meclisi Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu üyeleriyle birlikteyiz. Amacımız, kültür sanatla ilgilenen çocukların Stüdyo Kültürpark'ı tanıması. Çoğu daha önce profesyonel bir kayıt odası ve profesyonel bir mikrofon görmediklerini söyledi. Çocuklar Stüdyo Kültürpark'ın nasıl çalıştığını, hangi cihazların olduğunu öğreniyor. Bugün buradan bir hatıra ile ayrılmak istediğimiz için çocuklar bir podcast çekecek, daha sonra birlikte dinleyeceğiz. İzmir Çocuk Meclisi, Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın çocuk dostu kent hedefiyle İzmir'de yaşayan tüm çocukların sesi olmak için, tüm çocukların haklarına kavuşmaları için çalışmalarını yürüten kamusal bir platform. Çocukları eşit yurttaşlar olarak görüyor ve çocukların sesini duyurmak istiyoruz' dedi.