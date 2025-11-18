Konya Büyükşehir Belediyesi, eski belediye binasının yerinde Şehir Kütüphanesi'nin inşaatını hızla sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sürdürülebilir ve çevreci bir anlayışla inşaatını sürdürdükleri kütüphanenin önemine dikkat çekerek, 'İnşaatın yaklaşık yüzde 65'ini tamamladık. Şehir Kütüphanemiz; dijital kütüphane, geniş kütüphane alanı, etüt merkezleri, ders çalışma alanları, kitap okunabilecek yeşil alanları ile her yaştan insanımıza hitap edecek bir kültür ve eğitim yuvası olacak. Projemiz bittiğinde, Türkiye'de örnek gösterilecek ölçekte; güçlü teknolojik altyapısı, erişilebilir tasarımı ve kullanıcı konforunu önceleyen yenilikçi uygulamalarıyla dikkati çekecek. Şehir Kütüphanesi, şehrimizin sembol yapılarından birisi olacak' diye konuştu.

'İNŞAAT SÜRECİNDE YARIM ASRI AŞKIN SÜREDİR BULUNAN AĞAÇLARIN KORUNMASINA ÖZEN GÖSTERDİK'

Başkan Altay, Şehir Kütüphanesi'nin doğayla iç içe, kitap okunabilecek özel alanlarıyla her yaştan kullanıcıya hitap edecek bir kültür ve eğitim yuvası olacağını vurgulayarak, 'Şehrin merkezinde bir kültür ve hafıza mekânı olarak konumlanan yeni kütüphanemiz, Konya'mızın yüzyıllara yayılan kültürel birikimini sahiplenirken aynı zamanda yeni nesil öğrenme ihtiyaçlarını da karşılayacak. Çalışmalarımızı bir taraftan da yeşili ve doğayı koruma düsturumuzla titizlikle yürütüyoruz. İnşaat sürecinde eski belediye binası bahçesinde yarım asrı aşkın süredir bulunan ağaçların korunmasına özen gösterdik. Ağaçlarımızın hiçbirinin kesilmemesi projemizin çevreci yaklaşımının önemli göstergelerinden biri' ifadelerini kullandı.